Maltempo India, 100 morti per le piogge monsoniche: Kerala lo Stato più colpito

Fanno paura in India le piogge monsoniche che stanno interessando il paese dallo scorso Giovedì. E’ di almeno 100 morti e centinaia di migliaia di sfollati in India il bilancio delle alluvioni che da giovedì hanno colpito soprattutto lo Stato meridionale del Kerala, noto per spiagge e resort che attirano un consistente turismo internazionale. Non solo: le piogge dovrebbero peggiorare, per cui il governo ha ordinato a squadre dell’esercito di formare unità di salvataggio e di consegnare cibo nei villaggi più isolati.

In Kerala i morti sono almeno 48, secondo quanto riferisce ad AFP il portavoce della polizia locale, Pramod Kumar. Nel vicino Stato di Karnataka sono stati registrati almeno 24 morti e nove dispersi, in quello del Maharashtra almeno 27 morti e almeno otto persone sono morte nelle città di Ahmedabad e Nadiad, in Gujarat. Il principale aeroporto del Kerale, quello di Kochi, è chiuso da venerdì.