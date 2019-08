Maltempo in Liguria: blackout e allagamenti a Genova, oltre 60 interventi dei vigili del fuoco

“Dalla notte più di 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Genova per il maltempo che ha causato allagamenti, alberi abbattuti e cartelloni divelti. Situazione meteo in miglioramento“: lo rendono noto i vigili del fuoco su Twitter.

Quattro persone, due ragazze e un padre con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da una voragine.

Alla stazione ferroviaria di Brignole la metropolitana si è allagata. Disagi all’ospedale San Martino dove la circolazione interna è stata interrotta per alberi caduti. Numerose le persone rimaste bloccate negli ascensori per i blackout.

A Santa Margherita Ligure il sindaco Paolo Donadoni ha invitato i cittadini a restare in casa.