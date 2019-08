In serata la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta per il maltempo, ha ripreso a funzionare, se pur con forti rallentamenti. Il nubifragio ha causato danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni a causa della caduta di alcuni alberi. Sono attualmente al lavoro 20 persone con 5 mezzi d’opera per ripristinare definitivamente la normale circolazione.