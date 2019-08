Il nowcasting di MeteoWeb: temporali in diverse zone d’Italia, diversi nubifragi e grandine [MAPPE e DATI LIVE]

Rimane sempre molto attiva la circolazione instabile presente sul Mediterraneo centrale, con fulcro in queste ore sul medio-alto Tirreno e la Sardegna. I nuclei temporaleschi, innescati dall’ascensione verticale di correnti umide e instabili provenienti mediamente dai settori occidentali o meridionali, sono stati molto attivi soprattutto sui rilievi centro-orientali della Sicilia, tra le province di Caltanissetta ed Enna, poi su quelli lucani occidentali e settentrionali, su quelli campani centro-orientali e sul Molise, specie Campobassano. Rovesci e temporali anche intensi su questi settori con nubifragi e grandine però, in miglioramento.

Temporali diffusi anche lungo tutto l’Appennino e sul Veneto dove sono tuttora persistenti.

Un focus di questi minuti (cartina a fianco) rileva un temporale particolarmente importante tra il Veneziano e il Trevigiano, con fenomeni a carattere di nubifragio, peraltro insistenti sull’area del Trevigiano, sudovest Pordenonese da un’ora circa e mossi da una corrente portante di provenienza orientale. Attenzione su quest’area, tra Ponte di Piave, Salgareda, Noventa di Piave, San Biagio di Callalta, Roncade, Gaggio, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Preganziol per possibili fenomeni violenti.

Altri temporali forti in queste ore, su aree interne abruzzesi, Umbria, Aretino e diversi nuclei temporaleschi forti sull’Emilia-Romagna, tra Parmense, Forlivese, Bolognese, un altro verso Mantova, Legnago, ma a carattere più localizzato.

Per le ore serali, magari in seconda serata, tutti i fenomeni sono previsti cessare, salvo qualcuno residuo in forma debole indugiante qua e là, magari più frequentemente sulle aree settentrionali di Nordest.