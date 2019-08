Maltempo Lombardia: abete colpito da fulmine esplode, pezzi su auto e case

Il tronco di un grosso abete è stato colpito da un fulmine ed è “esploso“: i pezzi sono stati lanciati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e 2 edifici. E’ accaduto questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia, in località Musadino. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino per mettere in sicurezza l’area.

Gli addetti del Comune stanno rimuovendo i pezzi dell’albero dalla strada, nei pressi della chiesa del piccolo Comune.