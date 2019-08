Maltempo Lombardia: conta dei danni a Brescia, annunciata la richiesta di calamità naturale

Un’ondata di maltempo ha messo in ginocchio nelle scorse ore l’intera provincia di Brescia: oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco dalla serata di ieri fino a questa mattina. E’ in corso la conta dei danni: decine di edifici sono stati devastati dal vento, che ha raggiunto picchi di 100 km/h. I parlamentari bresciani hanno annunciato la richiesta di calamità naturale.

La zona più colpita è stata la Bassa bresciana: a Rudiano si contano oltre 40 sfollati, manca l’acqua potabile a Frontignano di Barbariga, e si sono registrati blackout in alcune zone di Orzinuovi. Danni a Carpenedolo, Castelcovati, Castrezzato, Porzano di Leno, Ghedi, Corticelle di Dello.