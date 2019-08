Maltempo in Lombardia: “Danni per 40 milioni di euro”

Secondo la Coldiretti regionale, ammonterebbero a 40 milioni i danni causati da temporali e grandinate che hanno imperversato in Lombardia negli ultimi mesi. “Da maggio a oggi – ha spiegato Coldiretti – il meteo pazzo è costato agli agricoltori lombardi oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione, danni alle strutture e alle infrastrutture. Si stanno verificando le condizioni per la richiesta di stato di calamità“.

Tetti di stalle e magazzini scoperchiati, fienili distrutti, campi di mais pronti per la raccolta spianati, vigneti e oliveti colpiti dalla grandine, sono stati rilevati nelle campagne tra Milano, Lodi, Brescia, Cremona, Pavia e Varese. Per l’associazione temporali e tempeste di ghiaccio sarebbero “effetti di una tendenza alla tropicalizzazione che si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagioni, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo che compromettono le coltivazioni nei campi“.

Le forti raffiche di vento e la grandine che hanno investito Brescia e provincia ieri pomeriggio hanno devastato 14.500 piante di kiwi. Il bilancio del maltempo comprende anche produzioni andate in fumo per oltre 16 ettari. Il danno stimato sarebbe di 2 milioni di euro.