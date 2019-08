Maltempo Lombardia, Confagricoltura: “Gravi danni ai campi di mais. Il meteo non rispetta più gli andamenti stagionali”

Una nuova ondata di maltempo, molto violenta, si è abbattuta sulla Lombardia nelle scorse ore. In tutte le province lombarde e in particolare nel Bresciano, nel Pavese e nel Cremonese – segnala Confagricoltura – il vento fortissimo ha provocato la caduta di numerosi alberi, lo scoperchiamento di stalle ed aziende agricole e soprattutto danni gravissimi ai campi di mais ormai al termine della maturazione. Un nubifragio si è abbattuto sul Lodigiano mettendo in difficoltà agricoltori ed allevatori alle prese con campi e strutture allagati. Sempre nel Lodigiano il vento ha provocato gravi danni mentre la provincia di Sondrio sta vivendo con preoccupazione una serie di smottamenti che investono la Valchiavenna. “Ancora una volta – commenta Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia – i nostri agricoltori si trovano ad affrontare una situazione di emergenza imprevista legata ad un meteo che ormai non rispetta più gli andamenti stagionali: questo mette in crisi chi lavora dipendendo in larga misura proprio dall’andamento meteorologico. Siamo molto preoccupati per i coltivatori di mais e per chi ha avuto le aziende scoperchiate dal vento”.