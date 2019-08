Maltempo Lombardia: albero colpisce mamma e 2 bambini a Monza, scoperchiata casa di riposo nel Bresciano

Lombardia interessata dal maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero.

La donna coinvolta è una mamma di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11 sono rimasti feriti dopo che in via Volta. I tre, finiti in ospedale, sono stati colpiti dai calcinacci mentre passavano per strada. La 13enne, che ha riportato un trauma cranico e lesioni alla schiena e a una caviglia, mentre mamma e fratellino sono rimasti lievemente feriti. Da quanto è stato riferito molti sono stati in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco per alberi sradicati e tegole e calcinacci caduti per il forte vento sia a Monza e Brianza, sia nel Varesotto sia nella zona Nord di Milano.

Sempre per caduta alberi sono chiuse a Monza via Correggio (all’angolo con via Mariani e all’angolo con via Morandi) e via Foscolo. Protezione civile e Polizia Locale sono al lavoro sul territorio per monitorare tutte le situazioni di pericolo.

Scoperchiata casa di riposo nel Bresciano

Una palazzina e una casa di riposo scoperchiate dal vento. E’ accaduto a Rudiano, nel Bresciano, dove si e’ abbattuto nel tardo pomeriggio il maltempo con raffiche di vento forte. Nello stesso paese della Bassa bresciana un albero e’ stato abbattuto dal vento e blocca una strada del centro.