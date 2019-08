Maltempo Lombardia, forti piogge devastano la regione: nubifragio nella Bergamasca, danni nel varesotto, “Rudiano distrutto” [LIVE]

Non si arresta il maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi alberi caduti in strada e danneggiamenti in tutta la provincia.

Un violento fenomeno temporalesco, con pioggia e vento intensi, si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Bergamo e provincia, dove le temperature sono crollate di 7-8 gradi. Nella Bassa, a Treviglio, si sono registrati nuovi distaccamenti dalla copertura del palazzetto dello sport Giacinto Facchetti, gia’ gravemente danneggiato settimana scorsa da una tromba d’aria. I danni sono ingenti: la struttura ospita le partite di casa della Blu Basset. Alberi abbattuti a Martinengo e a Spirano, sempre nella Bassa, mentre a Mornico diversi quartieri sono rimasti senza la corrente elettrica. Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, ha fatto chiudere per precauzione il viale del Santuario di Santa Maria del Fonte, meta ogni anno di 6 milioni di pellegrini da tutto il mondo. Allagati inoltre alcuni tratti dell’Asse interurbano di Bergamo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

“Abbiamo il paese distrutto, ma per fortuna non ci sono feriti”. Lo ha detto Alfredo Bonetti, sindaco di Rudiano nel Bresciano, epicentro del Maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e a causa del quale è stata scoperchiata una casa di riposo. Cinque famiglie sono state fatte evacuare a causa del tetto scoperchiato dal vento. Stessa sorte anche per la casa di riposo del paese dove pero’ al momento non sarebbe previsto il trasferimento degli ospiti.