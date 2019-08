Maltempo Lombardia: la Regione chiede l’estensione dello stato di emergenza

La Regione Lombardia ha formalizzato oggi alla presidenza del Consiglio e al dipartimento della Protezione civile la richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio interessati dal maltempo tra 11 e 12 giugno per gli eventi registrati dall’1 al 12 agosto. Una volta raccolte le segnalazioni degli ulteriori danni causati in diverse zone dalle trombe d’aria e dalle grandinate di questi ultimi giorni, verrà inoltrata la settimana prossima una nuova richiesta di stato d’emergenza ad hoc.

“Come promesso – spiega Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e Protezione civile – non appena l’aggiornamento dei danni è stato completato, Regione Lombardia si è attivata con il governo per estendere lo stato di emergenza agli ultimi eventi calamitosi che peggiorato le già fragili condizioni di sicurezza di un territorio già provato dagli eventi di giugno. In attesa di una risposta positiva dal governo, prosegue la collaborazione con i Comuni per completare al più presto le opere di somma urgenza e i pronti interventi, e ripristinare così la normalità nella vita delle comunità e dei territori colpiti”.

Per quanto riguarda gli episodi di maltempo registrati fino al 12 agosto, la Regione stima danni per 9,2 milioni di euro. Ma per avere cifre certe bisogna attendere l’istruttoria. “Mi attiverò da subito con la Protezione civile – continua Foroni – perché l’iter proceda il più speditamente possibile, e sia i cittadini sia gli enti locali possano avere quanto prima ciò che spetta loro. Diversi sopralluoghi sono stati già compiuti da funzionari regionali e della Protezione civile nazionale nella seconda metà agosto. Le stime dovranno poi essere approfondite, verificate e validate nel corso dell’istruttoria che la Regione farà in seguito”.