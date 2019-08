Maltempo Lombardia: temporale a Bergamo, allagamenti e alberi caduti

Forte temporale con vento forte questa mattina a Bergamo e provincia: le raffiche hanno causato la caduta di rami e alberi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Nel quartiere Celadina di Bergamo è stato scoperchiato un tetto di un’abitazione, mentre a Seriate, in via Marconi, un veicolo è rimasto bloccato nel sottopasso della ferrovia.

A causa di continue interruzioni di energia elettrica, sono stati molti anche gli interventi dei pompieri per ascensori bloccati. Allagato il sottopasso del centro commerciale Oriocenter.