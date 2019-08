Please wait...

Una violenta ondata di maltempo ieri sera ha spazzato via un ponte in Vallecamonica: la piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell’asfalto e sulla pista ciclabile. Duramente colpita la zona tra Ono e Cerveno (Brescia) dove la strada intercomunale è chiusa. La piena del Ble ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio. Sul posto Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Maltempo Lombardia: torrente in piena spazza via ponte in Valcamonica

