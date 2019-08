Maltempo Lombardia: vento forte e grandine in Valtellina, allagamenti e disagi

Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Valtellina nelle scorse ore, per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari sradicati.

L’ondata di maltempo, caratterizzata anche da una violenta grandinata, ha colpito soprattutto l’area di Morbegno (Sondrio): la caduta di alberi e allagamenti ha bloccato la circolazione, e interessato anche l’area industriale di Colico (Lecco).

Situazione critica in particolare nella serata di ieri a Piantedo, all’imbocco della Valtellina, e a Civo sulle Alpi Retiche.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare fino a notte fonda.