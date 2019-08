Meteo LIVE, il nowcasting di MeteoWeb: violenti temporali in Lombardia, attenzione in serata. Allarme grandine [MAPPA]

Ancora un pomeriggio temporalesco, con fenomeni spesso anche di forte intensità che nelle ultime ore hanno imperversato, dal Biellese, Novarese, nel Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, Varesotto, Comasco, anche Milanese. Fenomeni particolarmente intensi nelle ultime due ore su area Busto Arsizio poi anche al Nord di Milano, con locali nubifragi e colpi di vento intensi.

Al momento, un fenomeno intenso lo registriamo tra Milano Sud e Monza, in particolare su area Pioltello, san Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio in direzione area Adda, Rivolta d’Adda, Cassano d’Adda, Fara Gera d’Adda, Treviglio e verso Bergamasco in genere, Nord Cremonese, Crema, Bresciano.

Prestare sempre massima attenzione per possibili fenomeni violenti, con colpi di vento intensi e locali grandinate, non escluso anche qualche Tromba d’aria.

Altri addensamenti nuvolosi con rovesci e temporali, qui magari un po’ più deboli e irregolari seppure di buona consistenza localmente, tra il Nord Padovano, il Trevigiano, i settori a nord di Venezia e poi in forma sparsa sul Friuli. Per le prossime ore pomeridiane e prime serali, fenomeni temporaleschi anche intensi sono attesi su Centro Nord Lombardia, localmente anche verso il Trentino e poi Centro-Nord Veneto.

Altro aggiornamento intorno alle 21.30.