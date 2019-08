Meteo Italia LIVE, il nowcasting di MeteoWeb: molte nubi e qualche temporale sull’Appennino, avanza il peggioramento da Ovest

Contesto generale di ampio bel tempo, oggi, su gran parte del Paese. Anche l’instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi risulta fortemente ridotta rispetto ai giorni passati, pur tuttavia nubi cumuliformi sono fiorite diffusamente lungo tutta la dorsale appenninica, sui rilievi alpini e prealpini e rilievi interni delle isole maggiori.

Questo pomeriggio non sono presenti fenomeni particolarmente estesi, ma diversi a carattere locale e qualcuno anche forte. In queste ore un temporale di forte intensità è in azione sui confini tra il Genovese settentrionale, il Sudovest Piacentino e l’Alessandrino sudorientale. Più nello specifico un temporale forte sta interessando l’area compressa tra Varni, Gorreto, Cerreto, Belnome Artana, Bogli, Zerba, Ottone, Cosola e Casale Staffora. Attenzione su quest’area perché il fenomeno può essere anche a carattere di nubifragio.

Altri temporali abbastanza intensi qualcuno violento sono in atto sull’Appennino settentrionale toscano, segnatamente nel Pistoiese, nell’area Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Vico Pancellorum, Piano degli Ontani, Lizzano Pistoiese; rovesci e locali temporali su Nord Lucchese, area San Pellegrino in Alpe e Sant’Anna Pelago, qualcuno sparso su Nordest Fiorentino.

Un focolaio temporalesco si è acceso anche sui rilievi del Cuneese e su quelli occidentali del Torinese.

Particolare attenzione, invece, merita un altro temporale forte in atto in queste ore sull’Est Udinese, più esattamente sull’area Cividale del Friuli, Torreano, San Pietro al Natisone, Prestento. Attenzione su questi settori perché anche qui il fenomeno può assumere carattere di nubifragio con colpi di vento intensi e grandinate. Temporale moderato a Est di Belluno, area Arcola, Irrighe, Tambre, rovescio e temporali sparsi, ma più deboli, intorno a Trento e su Ovest Vicentino

Pochi e deboli i fenomeni sulle Centro sud Appennino essenzialmente sotto forma di brevi rovesci localizzati su Ovest Campobassano, qualcuno isolato su Ovest Potentino, su area Castrovillari, nel Nord Calabria, e nei pressi di Cosenza, altri deboli o moderati e sparsi sui rilievi centro-orientali della Sicilia.

Dicevamo di nubi in intensificazione sulla Sardegna dove sono presenti brevi rovesci sparsi, essenzialmente sul Sassarese, tuttavia fenomeni scarsi per il momento e anche per le ore serali. Un peggioramento intenso sulla Sardegna, specie su aree centro-meridionali, è atteso per domani.