Maltempo, violenti temporali al Nord: nubifragi nell’alta Lombardia, il nowcasting di MeteoWeb

Giornata da bollino rosso su molte aree del Nord. Violento nubifragio attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Proprio il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza colpire persone. Sono ingenti i danni per l’agricoltura, secondo quanto reso noto da Coldiretti Bergamo in base alle prime rilevazioni effettuate dai tecnici sul territorio. “Venerdì mattina prima dell’alba – spiegano da Coldiretti Bergamo – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland. A Seriate il maltempo si è abbattuto con violenza sulle serre di un’azienda agricola“. “Il danno è notevole – spiega il titolare, Giuseppe Pellegrinelli -. La furia del vento ha scoperchiato circa l’80% delle nostre serre. Inoltre le insalate rimaste prive di protezione sono state colpite dalla grandine, solo nei prossimi giorni sapremo se riusciranno a riprendersi”.

A Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, il vento ha scoperchiato una palazzina di 6 piani in piazza Martiri della libertà, nei pressi del municipio. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Monza, tuttora impegnati sul posto per rimuovere le coperture pericolanti. Il tetto dell’edificio, a quanto riferito fatto di lamiere coibentate, sarebbe in parte volato via a causa del forte vento che ha accompagnato l’ondata di maltempo che ha interessato in queste ore la zona. Le lamiere cadute non avrebbero colpito nessuno e l’incidente non avrebbe causato feriti.

A Nord del Lago di Iseo, nel Bergamasco, gli accumuli più rilevanti con molte aree over 70/80 mm in poche ore e punte sui 95mm nel Bresciano, a Bagolino, 90mm a Cunettone di Salò.

Il nucleo più intenso con forti venti e nubifragi è in questi minuti in azione tra Parmense, Nord Modenese e Ovest Ferrarese e si appresta a colpire con temporali anche forti con frequenti “wet downburst” il resto del Ferrarese, parte del Rodigino e verso il Ravennate, basso Polesine. Come visibile dall’immagine in evidenza, gran parte del Veneto, specie Centro Est, è interessato da fenomeni temporaleschi, altrettanti sul Trentino Alto Adige anche qui spesso forti in direzione del Friuli. Allerta massima su queste aree.