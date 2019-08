Maltempo Piemonte: gravi danni nel Casalese, rischia di saltare la vendemmia

Rischia di saltare la vendemmia in una fascia dei vigneti di Casale Monferrato, a causa dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. “La zona è limitata ma le conseguenze sono pesantissime. La notizia buona è che dove i legni della vite sono maturati bene, la produzione riprenderà e il prossimo anno non ci saranno strascichi, come si era temuto in un primo momento. Nei prossimi giorni i periti incaricati effettueranno i sopralluoghi,” spiega Fabrizio Bullano, responsabile tecnico della Cia. Secondo quanto riferito dall’organizzazione agricola, la situazione è critica, soprattutto nelle zone dei comuni di Sala, Cellamonte, Treville, Rosignano Monferrato e parte della Valcerrina. Danni anche per mais, soia, produzioni orticole, soprattutto meloni, peperoni, pomodori, melanzane.