Maltempo Piemonte: nel Saluzzese 102mm di pioggia in poche ore

Centodue millimetri di pioggia in poche ore. Il violento nubifragio che questa mattina ha colpito la zona di Barge, Bagnolo e Carde’ ha provocato disagi e danni. Piccoli rii e torrenti si sono ingrossati nel volgere di pochi minuti. Si sono registrate decine di piccole frane e allagamenti di garage e scantinati.

Chiusa la provinciale tra Saluzzo e Cavour, nel tratto tra Staffarda e Crocera di Barge per la piena del torrente Ghiandone, salito di oltre 4 metri in due ore. Piu’ a valle e’ finita sott’acqua Carde’, a causa della tracimazione dei canali di campagna. In alcune vie si sono misurati oltre 80 centimetri d’acqua. Allagamenti anche a Torre San Giorgio, dove e’ stata chiusa la provinciale per Villanova Solaro. La situazione sta migliorando, ma sono in corso decine di interventi dei vigili del fuoco per ripulire garage e scantinati dall’acqua.