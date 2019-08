La Regione Piemonte intende chiedere lo stato di calamità dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “I danni – dichiara Marco Gabusi, assessore regionale alla protezione civile – sono ingenti. Con il presidente Alberto Cirio stiamo monitorando la situazione in tempo reale raccogliendo le segnalazioni da tutto il territorio in modo da far partire al piu’ presto la richiesta al Governo”.