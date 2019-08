Maltempo Piemonte, allagamenti nella provincia di Torino: 130 interventi dei soccorsi, gravi danni a Chieri, Moncalieri e Nichelino

Domenica di maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco.

A seguito del disastroso nubifragio di ieri il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, ha deciso di chiedere alla Regione Piemonte lo stato di emergenza per il comune, quasi 37 mila abitanti nella cintura sud di Torino. L’improvviso temporale e il forte vento di ieri hanno fatto cadere alberi, divelto tetti, allagato strade, danneggiato coltivazioni e campi.

Anche il patrimonio storico artistico è stato colpito: è caduta la ciminiera dell’Imbiancheria del Vajro (una delle sedi del Museo del Tessile) e un pezzo di guglia del campanile della Chiesa di San Domenico. Numerosi i danni anche agli impianti sportivi, in particolare alla piscina comunale.

“Tengo a ringraziare vigili del fuoco, protezione civile, vigili urbani, dipendenti comunali e anche i tanti cittadini che da ieri stanno lavorando e collaborando incessantemente per cercare di mettere in sicurezza le situazioni piu’ complesse, in vista anche delle nuove precipitazioni previste per tutto il pomeriggio”, commenta il sindaco Sicchiero.(A