Maltempo Sardegna, in poche ore la pioggia di un mese: fulmine su un aereo a Cagliari [LIVE]

Venticinque millimetri di pioggia in media nel corso della mattinata nel sud Sardegna, più della metà di quanta ne cade in mese. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione del maltempo nella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale della Sardegna cadono mediamente 400 millimetri di pioggia, si arriva a 600 nelle zone pianeggianti, a 900 nelle aree collinari e a più di 1000 in Barbagia e in Ogliastra. In un mese, a seconda delle zone, si toccano circa 40 millimetri di pioggia. Questa mattina, secondo i dati forniti dal sito Sardegna Clima onlus, a Cagliari si sono raggiunti cumulati di 31,40 millimetri. Il record, pero’, spetta all’Ogliastra: a Genna Silana in poche ore si è arrivati a 59 millimetri, a ruota Villanova Strisaili, sempre in Ogliastra, e Poggio dei Pini a Capoterra (Cagliari) con 47,40 millimetri.

Fulmine su un aereo a Cagliari

Un fulmine ha colpito un aereo in fase d’atterraggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il volo proveniente da Barcellona della compagnia Vueling con a bordo 130 persone stava eseguendo le manovre per prendere contatto con la posta quando e’ stato investito dalla saetta. L’aereo non ha subito danni particolari ed e’ atterrato senza problemi. Il pilota ha comunque segnalato l’emergenza. Il velivolo doveva ripartire intorno alle 13 sempre con destinazione Barcellona, ma e’ rimasto a terra per le opportune verifiche. I 175 passeggeri in attesa di raggiungere la capitale della Catalogna partiranno con un altro volo.