Maltempo in Sicilia: violento acquazzone, allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa 

Il violento acquazzone che si è abbattuto su Ragusa nel primo pomeriggio ha causato disagi all’ospedale Maria Paternò Arezzo che ospita i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Utin, Oncologia e l’Hospice. La pioggia si è infiltrata in una delle rampe interne di scale, allegandone una parte. Sul posto la squadra tecnica dell’Azienda sanitaria locale e i vigili del fuoco, come conferma il manager dell’Asp, Angelo Aliquò. L’emergenza al momento e’ stata risolta. L’intervento di ripristino definitivo verra’ effettuato lunedi’ mattina. Allagamento anche nella sede che ospita gli uffici dell’Asp, nel presidio G.Battista Hodiern, dove il malfunzionamento delle grondaie ha riversato acqua nella tromba delle scale. Sul posto pure la protezione civile. Diversi interventi di vigili del fuoco per allagamenti in abitazioni private ma nessun danno alle persone.