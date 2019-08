Maltempo estremo in Slovenia: pioggia e grandinate causano frane e esondazioni di torrenti, un fulmine colpisce un ciclista italiano [FOTO e VIDEO LIVE]

Situazione complessa in Slovenia interessata dal forte maltempo. Pioggia e grandinate hanno interessato, nel pomeriggio, i comuni di Vuzenica e Muta causando esondazioni di torrenti e allagamenti in diverse zone. Al momento la tempesta si sta spostando dal bacino di Lubiana e dalla regione della Dolenjska a nord-est del paese. Si prevede che il tempo sarà piuttosto volatile durante la notte e domani.

Nel pomeriggio, la zona di Slovenj Gradec, Postumia, Novo mesto, Lubiana e il resto del paese è stata colpita da forti piogge con vento e in alcuni luoghi grandine. Le situazioni maggiormente critiche si registrano nei comuni di Vuzenica, Muta e Dravograd, dove pioggia e grandine hanno inondato diversi edifici, strade e parcheggi, e sono state innescate alcune valanghe. I vigili del fuoco e i soccorsi sono sul campo al fine di ridurre al minimo i danni causati dalle tempeste.

Secondo alcuni dati in pochissimo tempo nell’area di mute sono caduti oltre 100mm di pioggia, causando inondazioni di torrenti. Le frane hanno provocato disagi anche nei trasporti stradali e ferroviari: una frana ha comportato la chiusura della linea ferroviaria carinziana, come spiega TV Slovenia.

Il comandante regionale della protezione civile Alan Matijevic ha detto che i pompieri sono sul posto e stanno facendo del loro meglio per aiutare i residenti ad affrontare gli effetti della tempesta. Secondo lui, ci sono molte cantine allagate e ci sono diverse valanghe che minacciano gli edifici. La situazione risulta al momento sotto controllo, ma preoccupano le previsioni delle prossime ore che prevedono ancora ulteriori precipitazioni. Ci saranno infatti tempeste fino alla prima parte della notte, le celle temporalesche saranno maggiormente esposte nella parte sud-occidentale della Slovenia, quindi Arso ha emesso un allarme arancione per l’area.

I meteorologi hanno emesso un’allerta gialla per tutta la Slovenia questo fine settimana a causa della possibilità di temporali, ricordando ai residenti di stare attenti e di non rimanere in luoghi esposti a rischio temporali.

Nel Carso un fulmine colpisce un ciclista italiano

Nel Carso già dal primo pomeriggio si è sviluppata una grave cella di tempesta. Un ciclista di 50 anni è stato colpito da un fulmine sulla rotta Ressel che collega Bazovica e Sežana attraverso il confine. Le condizioni mediche dell’uomo sono critiche.

A trovare l’uomo in arresto cardiaco, riverso a terra, sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo circa 15 minuti di cure cardiopolmonari sono riusciti a rianimare l’uomo che, intubato, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in codice rosso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi e’ riservata. A causa del Maltempo in quel momento sulla zona erano caduti numerosi fulmini.