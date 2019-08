Spagna, Madrid sotto la grandine: sembra pieno inverno e il maltempo punta sull’Italia

Nella Baleari sono previste forti piogge oggi, dopo che la regione di Madrid è stata flagellata la notte scorsa da violenti temporali che hanno causato improvvise inondazioni. Le strade attorno alla capitale spagnola sono allagate, i voli sull’aeroporto di Barajas dirottati, la metropolitana funziona a singhiozzo dopo il passaggio delle perturbazione, che punta ora sull’Italia, al centro della penisola iberica.

Secondo l’ufficio meteo statale Aemet oltre 9.300 fulmini hanno illuminato i cieli di Madrid. Una delle aree più colpite è quella della città satellite di Arganda del Rey, dove auto e cassonetti sono stati trascinati via dalla corrente nelel strade trasformate in torrenti e gli abitanti hanno dovuto darsi da fare con le pale per rimuovere mucchi di grandine.

Aemet ha detto che la cittadina ha sopportato 46.4 litri di pioggia a metro quadro ieri. Ora la pertubazione si muove sul Valencia e Murcia e arriverà sulle Baleari, per le quali è stato dichiarato una allerta arancione fino a domani, prima di varcare il Mediterraneo occidentale e toccare il Nord Italia e la Sardegna.

Madrid e le aree circostanti si stanno riprendendo solo ora, dunque, dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito la zona ieri, allagando molte strade e provocando caos nei trasporti. Mentre la regione si è svegliata oggi in una giornata tipicamente soleggiata come vuole la stagione estiva, ieri il maltempo ha causato importanti disagi, e video della giornata mostrano automobili e cassonetti dell’immondizia portati via dall’acqua lungo strade allagate, e cumuli di chicchi di grandine, alcuni grandi come palle da ping-pong, in diverse zone della regione.