Maltempo Toscana, palasport inagibile: 400 atleti senza palestra

Sono circa 400 gli atleti, che devono adesso trovare una sistemazione in conseguenza ai danni che il maltempo di ieri ha causato al Palasport di Montelupo Fiorentino (Firenze). Già oggi il Comune, si apprende dall’amministrazione municipale, ha stretto un accordo con l’istituto comprensivo per un maggiore utilizzo della palestra scolastica da parte delle squadre di pallavolo, ginnastica ritmica e artistica che si allenano al palazzetto.

Nel frattempo i Comuni dell’Empolese Valdelsa e altri limitrofi hanno dato la loro disponibilità a cercare soluzioni per i prossimi mesi. La copertura doveva essere oggetto di lavori di rifacimento previsti a ottobre. “Voglio specificare – scrive in una nota il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti – che l’intervento di rifacimento era stato deciso in ragione di alcune infiltrazioni che avvenivano solo in caso di piogge particolarmente intense e che non hanno nulla a che vedere con i danni causati dalla perturbazione di ieri”.