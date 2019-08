Maltempo, tromba d’aria su Brescia: tetti scoperchiati, 50 sfollati

Maltempo nel Bresciano, interessato da pioggia, grandine e forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sopratutto sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore è stata rilevata in via Passo Resia dove una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti di tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le imprese ripristinino la situazione. Presenti sul posto la Polizia Locale e i Servizi sociali del Comune. Delle 50 persone che non possono rientrare, 15 verranno destinate in strutture alberghiere. Le altre hanno trovato collocazione autonoma.

La Polizia Locale presidiera’ tutta notte i tre immobili come prevenzione rispetto a possibili sciacallaggi. In citta’ molte chiamate per cadute alberi e rami con danneggiamento di autovetture. Per rimuovere gli ingombri sono intervenuti e sono tuttora attive le squadre della Protezione civile, i volontari della Valcarobbio, l’Associazione Paracadutisti, le squadre del Settore Verde del Comune di Brescia. Le operazioni sono ancora in corso: 58 le chiamate di intervento ricevute in 3 ore.

Si provvede inoltre alla chiusura a titolo precauzionale di tutti i parchi cittadini e del cimitero Vantiniano al fine di consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche. Infine sono state sospese le proiezioni di film all’aperto in #Castello: il tutto viene spostato al Cinema Eden. Si procedera’ domani ad un sopralluogo per verificare e valutare lo stato delle grosse alberature del Giardino dell’Eden.