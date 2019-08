Maltempo Umbria, forti temporali, alberi caduti e incendiati dai fulmini: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo si sta abbattendo con forti temporali in varie zone dell’Umbria: alberi caduti e incendiati a causa dei fulmini soprattutto nelle zone di Perugia, del Folignate e dell’Assisano. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco che stanno impegnati con tutto il personale a disposizione. I vigili del fuoco segnalano le località maggiormente interessate dal maltempo: il parco di Sant’Anna a Perugia, Foligno, Rivotorto di Assisi, Cannara, Bettona e il Torgianese. Un albero è andato in fiamme all’interno dello stabilimento della Nestlè dopo essere stato colpito da un fulmine. Un incendio è divampato anche in zona Alcatraz, tra Gubbio e Perugia.

Si annuncia, inoltre, un fine settimana all’insegna del maltempo sull’Umbria. Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile, domani e sabato 24 agosto sono attese precipitazioni con rovesci e temporali sparsi su tutta la regione. I fenomeni andranno ad attenuarsi nella giornata di domenica, anche se saranno ancora possibili locali episodi temporaleschi fino alla giornata di martedì prossimo. Per domani, previsto un ulteriore calo delle temperature. Intanto oggi il termometro in gran parte dell’Umbria si e’ attestato attorno ai +30°C, con punte di +35-36°C a Orvieto, Foligno e Spoleto.