Maltempo: un violento temporale si sta abbattendo su Torino, è allerta

Un forte temporale si sta abbattendo su Torino, con pioggia mista a grandine alla periferia sud del capoluogo piemontese. Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per le prossime ore. I fenomeni temporaleschi, associati a forti raffiche di vento, tenderanno a esaurirsi dalla serata di domani. Temperature in diminuzione nei valori minimi.

Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per allagamenti, alberi e tegole cadute in strada. Le zone maggiormente colpite sono Collegno, Rivoli e Grugliasco, comuni alle porte di Torino.