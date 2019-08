Maltempo in Valtellina: frana a Valfurva, nessun ferito

Dopo le piogge della notte, una frana si è registrata nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio): non si registrano danni o feriti, in quanto, al momento del distacco (intorno alle 7) la SP29 che porta al passo del Gavia era ancora chiusa, in seguito ai provvedimenti decisi lo scorso giugno quando geologi e tecnici di Arpa avevano rilevato dei movimenti nel mega-dissesto del Ruinon.

Sono infatti rotolati a valle, sulla strada, massi giganti dalla frana del Ruinon, monitorata da anni.

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri, geologi e le autorità per valutare la situazione.

Il paese è ora raggiungibile dal versante di Brescia e da una strada sterrata di emergenza.