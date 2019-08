Maltempo Veneto: ambulanza bloccata da un albero caduto, due feriti

Il maltempo che sta sferzando in Nord Italia desta preoccupazione in Veneto, dove un albero caduto sulla carreggiata ha bloccato nel pomeriggio un’ambulanza del 118. E’ accaduto in provincia di Verona, lungo la strada statale 434 Transpolesana. L’inconveniente si è verificato intorno alle ore 17:00 a Ronchi, frazione di Cologna Veneta (Verona). L’ambulanza aveva un paziente a bordo e si stava recando a Minerbe.

Sempre nel veronese, due persone sono rimaste ferita dalla caduta di un ramo, all’interno del camping “Belvedere” di Lazise (Verona). Soccorsi dall’ambulanza del 118, sono stati trasportati, in codice ‘giallo’, all’ospedale di Villafranca.