Forte maltempo nel Bellunese dove si stanno verificando violenti temporali. Il maltempo interesserà il Veneto anche domani, come prevede l’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale. A causa di una colata di fango e detriti, in località Acquabona nei pressi di Cortina d’Ampezzo (Belluno), è stata chiusa temporaneamente la statale 51 di Alemagna. Lo rende noto l’Anas che segnala come il traffico è deviato.