Maltempo Veneto: le forti piogge causano uno smottamento nella Pedemontana Veneta

Sono svariati i danni in Veneto in seguito alla violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Treviso nella tarda serata di Ferragosto e nelle prime ore di venerdì 16 agosto. La Superstrada Pedemontana Veneta mostra evidenti segni di smottamento che ha provocato a parte dello scolo e alle condutture dell’acqua. Un danno che dovrà essere sistemato in aggiunta ai lavori già programmati in quel tratto di superstrada.

Su Facebook le polemiche non sono mancate: “Se il cedimento è davvero dovuto alla situazione meteorologica (che non mi pare attualmente così disastrosa) – commenta un utente – le opere e la loro realizzazione ne dovrebbero tener debitamente conto al fine di evitare certe situazioni. Poi se non pagheranno i cittadini, ma chi realizza le opere, allora è altra cosa”.