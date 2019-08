Maltempo Veneto: perturbazione attraversa Trevigiano e Veneziano, 80 interventi dei vigili del fuoco

Dalla notte sono stati più di 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni d’acqua in Veneto: le province più colpite Treviso, Venezia e Vicenza, spiegano i pompieri su Twitter.

L’ondata di maltempo ha colpito l’area di San Biagio di Callalta e la zona rivierasca del Piave che si estende fino ai confini con il veneziano, interessato nella zona di Noventa con raffiche di vento e forti precipitazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alcune piante cadute sulle strade e per mettere in sicurezza coperture di abitazioni. Numerosi sottopassi si sono allagati e si sono rese necessarie operazioni di prosciugamento attraverso pompe meccaniche.