Mare, Sicilia: 54enne annega nel Palermitano, un disperso nel Trapanese

Un uomo residente a Chicago è morto annegato al largo del lungomare di Aspra (Bagheria, Palermo), dopo essersi tuffato in mare durante la notte di Ferragosto. Il corpo del 54enne è stato recuperato dai militari della Capitaneria di Porto.

Due giovani che rischiavano di annegare sono stati invece salvati a Isola delle Femmine.

Disperso dalla scorsa notte un 24enne di origine tunisina che dopo avere fatto un tuffo con alcuni amici davanti alla costa di Torretta Granitola (Campobello di Mazara, Trapani), per festeggiare il Ferragosto, non è più riemerso.