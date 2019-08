Maxi incendio in magazzino a Faenza: tonnellate di materiale in fiamme, “operazioni difficili”

“Tonnellate di materiale in fiamme“, anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dalla notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da accertare, “un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d’auto“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul posto: “Si prospettano tempi di spegnimento molto lunghi“, “operazioni difficili“.

Per spegnere il maxi incendio i vigili del fuoco stanno pensando a “un’onda d’urto d’acqua“, ha spiegato all’ANSA il primo cittadino. Una soluzione dettata dall’impossibilità di entrare nel capannone per via del “collasso” della struttura, tetto e pareti, e del materiale in fiamme stoccato all’interno. “Da fuori l’efficacia di spegnimento è limitata” e dunque si sta valutando di “buttare dentro contemporaneamente grandi quantità di acqua e materiale schiumogeno“.

Il sindaco ha chiesto ai cittadini, in via precauzionale, di circolare il meno possibile e soprattutto di non stazionare a meno di 500 metri dal rogo.

L’incendio è divampato nel magazzino della logistica “Lotras” di via Deruta a Faenza. Le fiamme hanno generato alte colonne di fumo visibili anche a diversi km di distanza.

Sul posto vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai tecnici Arpae.