Meteo Agosto, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: maltempo al Nord, temperature sopra la media al Centro-Sud

Dopo una fine di luglio bollente, il mese di agosto si è aperto all’insegna del maltempo in Italia. In questo momento, sono colpite le regioni settentrionali ma già domani il maltempo scivolerà verso sud. Su gran parte d’Europa sembra che il caldo sia destinato ad essere contenuto dal maltempo che fino a metà mese potrebbe portare temporali e rovesci dalla Francia alla Polonia, Nord Italia incluso, e un calo delle temperature. Il caldo, invece, continuerà a bruciare il Sud Italia. Ecco le previsioni meteo del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 5 agosto all’1 settembre.

05 – 11 Agosto 2019

Nella prima settimana prevale un regime di alta pressione su gran parte della penisola ad eccezione delle aree confinali settentrionali dove temporanei transiti nuvolosi produrranno temporali sparsi innalzando i valori pluviometrici oltre i valori standard al Nord mentre sul resto della penisola prevale un periodo più asciutto della norma con valori di temperatura sopra la media, mentre al Nord non si ravvedono particolari variazioni del campo termico.

12 – 18 Agosto 2019

Nella seconda settimana il modello climatologico evidenzia una minima variazione rispetto alla settimana precedente con anomalie soltanto al Centro-Sud, dove si registreranno ancora valori pluviometrici al di sotto della media e temperature più alte rispetto a quelle di riferimento del periodo.

19 – 25 Agosto 2019

La terza settimana mostra un moderato indebolimento dell’alta pressione con precipitazioni nella norma sia al Nord che al Centro mentre al Meridione si prospetta ancora una settimana piuttosto asciutta; non si ravvede alcuna variazione rispetto ai periodi precedenti per ciò che attiene alle temperature con valori nella norma al Nord e superiori alla media al Centro-Sud.

26 Agosto – 01 Settembre 2019

Per la quarta settimana non è attesa alcuna anomalia, sia per ciò che riguarda l’aspetto pluviometrico che quello termico; infatti, sia le precipitazioni che le temperature non subiranno variazioni rispetto ai valori tipici del periodo.