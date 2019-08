Meteo Agosto, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: pioggia al Nord, caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese

È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della pioggia nel corso delle prossime settimane. Ecco le previsioni dal 12 agosto all’8 settembre del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

12 – 18 Agosto 2019

Nella prima settimana il modello climatologico evidenzia al Nord una piovosità in linea con i valori del periodo mentre, al Centro-Sud, si avranno condizioni di persistente stabilità atmosferica con valori pluviometrici al di sotto della norma. Settimana, invece, più calda con temperature che si attesteranno al di sopra della media su tutta la penisola.

19 – 25 Agosto 2019

Nella seconda settimana un aumento della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali riporterà i valori delle precipitazioni al di sotto della norma oltre che al Centro-Sud. Un moderato raffreddamento al Nord riporterà le temperature in linea con la media del periodo mentre il Centro-Sud sarà ancora interessato da un periodo più caldo della norma.

26 Agosto – 01 Settembre 2019

Nella terza settimana si riproporranno delle precipitazioni che riporteranno i valori cumulati in linea con il periodo sulle regioni settentrionali dove si vedrà anche un aumento delle temperature. Non è, invece, attesa alcuna anomalia, sia per ciò che riguarda l’aspetto pluviometrico che quello termico, sulle regioni centro-meridionali dove i valori confermeranno l’andamento della settimana precedente.

02 – 08 Settembre 2019

La quarta settimana mostra un moderato indebolimento dell’alta pressione con un aumento delle precipitazioni al Centro-Sud tale da riportare tutta la penisola in linea con i valori statistici per ciò che attiene alla piovosità. Ancora stabilità, invece, sul lato termico con temperature che continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo.