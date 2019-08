Meteo, nuova allerta Estofex: prosegue il maltempo al Nord Italia con grandine molto grande, venti distruttivi e nubifragi

Allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per le regioni settentrionali relativi alla giornata odierna.

Livello 2 per il Nord Italia principalmente per grandine grande o molto grande, raffiche di vento distruttive e in misura minore, nubifragi.

Livello 2 per Austria nordorientale, Repubblica Ceca orientale, Slovacchia occidentale e Polonia sudorientale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, tornado.

Livello 1 per Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Slovacchia, Bielorussia e Russia occidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 8 agosto.

Un flusso abbastanza forte della media-alta troposfera si è stabilito tra due cicloni (uno centrato sul Mare del Nord, l’altro sulla Finlandia) e geopotenziali più alti sul Mediterraneo. Durante il periodo indicato, si prevede che una depressione a onda breve si sposti dal nord della Francia verso Germania, Repubblica Ceca e Polonia. Insieme al passaggio della depressione, si verificherà una ciclogenesi lungo il limite frontale che si estenderà dalla Francia fino in Polonia e Bielorussia. Anche se ci sono delle differenze tra i modelli per quanto riguarda il grado di approfondimento e l’esatta traiettoria del centro della bassa pressione, è probabile che si sposterà dalla Germania orientale alla Polonia nordorientale. Ad est e a sud del sistema frontale, sono previsti almeno isolati e violenti temporali in una larga fascia dalla Francia alla Bielorussia poiché uno shear verticale del vento da moderato a forte si sovrappone ad una massa d’aria instabile. Ulteriore attività temporalesca è prevista su Danimarca, Scandinavia e parti del Regno Unito poiché lapse rates di circa 6,5K/Km producono almeno una marginale instabilità latente.

Nord Italia

Sull’area è prevista la sovrapposizione di un CAPE moderato, tra 1000 e 2000J/Kg, e un bulk shear a 0-6km di 20-25m/s. Di conseguenza, qualsiasi tempesta che si formerà avrà un’alta probabilità di diventare molto forte. Sulla base dei modelli ad alta risoluzione, diverse supercelle potrebbero attraversare l’area durante la giornata con le minacce principali di grandine grande o molto grande e raffiche di vento distruttive. La domanda principale è quanto a sud rispetto alle montagne riusciranno a propagarsi queste tempeste.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che anche oggi si concentrerà sul Nord Italia. Massima attenzione in questo agosto che sta spaccando l’Italia in due.

