Meteo, allerta Estofex per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo relativi alla giornata odierna. In particolare, ha emesso un’allerta di livello 2 per parti di Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Slovenia settentrionale, Repubblica Ceca, Polonia meridionale, Slovacchia, Ungheria settentrionale e Ucraina occidentale per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Svezia sudorientale, Polonia nordorientale, Lituania e Lettonia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 7 agosto.

Una forte baroclinicità al limite tra una massa d’aria fredda portata da una depressione sul Regno Unito e una dorsale in ampliamento nel Mediterraneo centrale porta ad una forte corrente a getto sull’Europa centro-occidentale. Un flusso di umidità sia dall’Atlantico che dal Mediterraneo ha portato importanti quantità di umidità sull’Europa continentale che, insieme a forti lapse rates, creerà un ambiente favorevole a DMC. Un’altra area interessante per una profonda convezione è la Svezia sudorientale e gli Stati Baltici, dove un impulso a onda breve fornirà sollevamento a masse d’aria instabili.

Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Slovenia settentrionale, Repubblica Ceca, Polonia meridionale, Slovacchia, Ungheria settentrionale e Ucraina occidentale

Il flusso meridionale-sudoccidentale dei bassi livelli nel Golfo del Leone porta masse d’aria molto umide in Francia, che si spostano in direzione nord-est verso Svizzera e Germania meridionale. In quest’area sarà disponibile un CAPE di oltre 1.000J/Kg, che si sovrapporrà con un deep layer shear di 15-20m/s e un simile bulk shear a 0-3km. Alcune tempeste potrebbero velocemente diventare supercelle, traendo vantaggio dalla forte elicità ambientale. Alcune di loro potrebbero persino dividersi sulla Svizzera e la Germania meridionale, producendo qualsiasi tipo di evento meteo violento, nonostante la minaccia tornado sia limitata. Tuttavia, la maggior parte delle tempeste di lunga durata si propagherà in direzione est verso l’Austria nel pomeriggio, dove i rischi di grandine e forti raffiche di vento sono elevati tanto da giustificare un livello di allerta 2. Poiché la depressione da nord-ovest si propagherà verso est, i temporali continueranno a formarsi anche durante la notte con un rischio ridotto di eventi violenti, ma ancora la possibilità di alluvioni lampo localizzate.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sui fenomeni di maltempo che oggi potrebbero colpire il Nord Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

