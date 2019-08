Meteo, ondata di calore: sabato 0°C sulle Alpi solo a 4600 metri

Arriva il caldo ovunque nel fine settimana e sale anche la quota dello zero termico, cossia zero gradi centigradi, che sabato sulle Alpi potrebbe toccare i 4.600 metri. “Si tratta di un dato anomalo per il periodo – spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr – dovuto al fatto che le temperature saranno più alte della media di 5 gradi, passando da 31-32 di valore massimo a 36-37. Episodi di questo tipo, dal 2000 in poi, non sono però più eccezionali ma continuano ad essere sempre più frequenti”.

L’innalzamento della quota dello zero termico sarà un fenomeno molto veloce: l’“altitudine dei zero gradi” si abbasserà già domenica a 4.200-4.300 metri, mentre lunedì scenderà sotto i 4.000 metri. “L’ondata di calore che investirà l’Italia nel weekend e lunedì, per il rinforzo dell’alta pressione di origine africana – sottolinea Gozzini – sarà infatti meno intensa delle precedenti”.