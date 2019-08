Spettacolare soccorso dell’Aeronautica Militare: recuperato uomo caduto in un burrone con il parapendio [FOTO e VIDEO]

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Meteo, caldo estremo sull’Italia: punte di +50°C in alcune aree

article

1300538

MeteoWeb

Meteo, caldo estremo in Italia: +51°C percepiti in Puglia, +50°C in Sardegna, +48°C a Roma Urbe [DATI]

Intorno a mezzogiorno l’Aeronautica Militare ha rilevato picchi di temperature percepite, tra cui +51°C…

http://www.meteoweb.eu/2019/08/meteo-caldo-estremo-italia-51c-percepiti-puglia-50c-sardegna-48c-roma-urbe/1300538/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/07/caldo-1.jpg

aeronautica militare,caldo

ANALISI E SITUAZIONE