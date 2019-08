Meteo, esperto: in futuro “i temporali saranno più forti”

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, e lo saranno ancora di più in futuro: “Quest’anno è stato un anno eccezionale soprattutto per il numero di fulmini. Dal 2007, da quando ne registriamo il numero, non ne abbiamo mai avuto così tanti“, ha dichiarato Günther Geier, coordinatore del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano. In futuro, “per i dati storici che abbiamo a disposizione non è possibile prevedere se il numero dei temporali aumenterà. Ma la teoria dice che, se in futuro aumenterà la temperatura, sarà disponibile più energia, e quindi anche i temporali potranno essere più forti“, precisa Geier.