Meteo Ferragosto, gli ultimi aggiornamenti: Lunedì e Martedì il picco del caldo africano, ma per il 15 cambia tutto

E’ stata una domenica caldissima su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro e al Sud dov’è stata una giornata di fuoco. Le temperature massime hanno raggiunto +40°C a Benevento, Orvieto e Marsciano, +39°C a Foggia, Sassari, Empoli e Taurisano, +38°C a Firenze, Trapani, Caserta, Guidonia, Cosenza, Gualdo Tadino, Iglesias, Marina di Ginosa, Tuglie, Nardò e Grottaglie, +37°C a Roma, Perugia, Prato, Avellino, Siracusa, Agrigento, Marsala, Gela, Comiso, Mazara del Vallo, Noto, Ispica, Castelvetrano, Siena, Tivoli e Frosinone, +36°C a Napoli, Parma, Latina, Campobasso, Carpi, Sciacca, Modica, Caltanissetta, Alghero, Martina Franca e Oristano, +35°C a Bologna, Bolzano, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Lecce, L’Aquila, Matera, Licata, Reggio Emilia e Viterbo.

Nei prossimi due giorni farà ancora più caldo, in modo particolare domani, Lunedì 12 Agosto, potrebbe diventare il giorno più caldo dell’estate su gran parte del Centro/Sud e in modo particolare tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Persino Roma potrebbe sfiorare i +40°C. Attenzione ai violenti temporali che invece colpiranno il Nord e in modo particolare il Nord/Ovest: oggi Torino ne ha avuto un piccolo antipasto. Farà molto caldo anche dopodomani, Martedì 13 Agosto, mentre da Mercoledì 14 la situazione inizierà a cambiare con un forte vento di maestrale che determinerà una generale e diffusa rinfrescata in tutto il Paese. Così arriveremo a Ferragosto, Giovedì 15 Agosto, con temperature decisamente più fresche in tutt’Italia: sarà una giornata piacevole, senza alcun eccesso di calore, e con venti sostenuti di maestrale in tutte le Regioni. Non dovrebbero verificarsi però precipitazioni significative.