Meteo, giornata da bollino rosso: è allerta per il Nord bersagliato da temporali. Rischio fenomeni violenti e danni [MAPPE]

Giornata da BOLLINO ROSSO, oggi, al Nord, su diverse aree, per il maltempo. La situazione barica vede ancora un anticiclone di matrice nordafricana in crescendo su tutti i settori centro meridionali del bacino e di conseguenza sul Centro Sud Italia. Sulle aree settentrionali, però, esso fa ancora fatica a prendere terreno a causa di un flusso instabile nordatlantico che tiene ancora banco su tutta l’Europa centro-settentrionale fino alle nostre regioni più a Nord.

Si tratta di aria umida oceanica, anche fresca, che scorre giusto al confine del jet stream subtropicale, questo caratterizzato da aria di tutt’altra estrazione e decisamente calda. Lo scontro tra le due circolazioni differenti avviene proprio in corrispondenza delle nostre regioni alpine, prealpine e anche localmente pianure del Nord, determinando una accesa instabilità. Per di più, proprio su queste nostre aree più settentrionali, l’attività verticale risulta particolarmente veemente a causa anche dell’incentivo orografico.

Il real time mattutino ci evidenzia già il transito, in queste ore, di nuclei temporaleschi che dall’alto Piemonte, Ossola, Verbano si stanno estendendo all’alta Lombardia, specie Centro-Nord Comasco, Nord Lecchese, provincia di Sondrio, Valchiavenna, qualche fenomeno su alta bergamasca e, sparsi, deboli, sul Trentino Alto Adige. Questo descritto, più o meno, cioè l’asse tra alto Piemonte, alta Lombardia e poi verso l’Alto Adige, dovrebbe essere quello più interessato nel corso della mattinata da rovesci e temporali con qualche pausa inter-frontale.

Le Previsioni Meteo per stasera

Riteniamo di lanciare una SERIA ALLERTA per le prossime ore pomeridiane fino a quelle serali tutte, in particolare su alcune aree del Nord. La nostra analisi dei parametri di instabilità atmosferica, evidenzia l’esistenza di presupposti per fenomeni violenti in particolare sulla Lombardia. Su questa regione, specie sulle aree tra il Varesotto, il Milanese, il Comasco, il Lecchese, settore Lago di Como, poi verso il Bergamasco, specie alto, e verso il Lago di Garda in serata, anche settori adiacenti del Bresciano, saranno possibili temporali violenti a carattere di nubifragio con wet downburst, ossia coesistenza di pioggia forte, magari grandine e raffiche di vento sui 60/80 km/h, fino anche a 100 km/h o oltre.

Non sono esclusi anche fenomeni più estremi come trombe d’aria. Naturalmente il rischio di questi fenomeni violenti non è inteso a tappeto su tutte le aree citate, ma su qualche settore di esse il rischio è elevato. Allerta massima per queste aree e per il Centro-Nord Lombardia in genere nel pomeriggio, poi in serata l’allerta si sposta anche verso il settore Garda, fino all’ Ovest Veneto. Massima attenzione ai corsi d’acqua per possibili piene e straripamenti. L’instabilità interesserà anche diverse altre aree del Nord, tuttavia in maniera più accesa su quelle colorate con colori più scuri e vivaci in cartina, in forma più irregolare con fenomeni magari più occasionali alternati anche a schiarite sulle altre aree.

In serata sono attesi addensamenti con locali rovesci o temporali anche verso la Liguria di Levante e il Nord della Toscana. Sole, tanto sole e bel tempo altrove, salvo qualche nube cumuliforme occasionale sui rilievi appenninici.

Le temperature

Sotto l’aspetto termico, naturalmente le aree del Nord ove, nelle ore più calde, saranno presenti nubi e piogge avranno temperature più miti e anche un po’ sotto norma, ma dove le schiarite prevarranno, si farà sentire il caldo anche sulle pianure settentrionali, con valori che localmente potranno attestarsi anche tra i +32 e i +35°C, specie sulle aree centro-orientali tra basso Veneto ed Emilia-Romagna.

Inizia a calcare la mano, invece, il caldo al Centro-Sud dove i valori tra 32 e 35°C saranno diffusi in pianura e punte frequenti fino a 39°C su Centro Nord Puglia, sulle pianure orientali lucane e sulla Sardegna; punte di 37°C sull’Est della Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play