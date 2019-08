Meteo Italia, le previsioni dell’aeronautica militare per oggi: instabilità pomeridiana con forti temporali

Le previsioni meteo del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: nuvolosità medio-alta, salvo addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi in attenuazione serale; locale sconfinamento dei fenomeni sulla pianura padano-veneta nel pomeriggio. Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su sardegna centrorientale e lungo la dorsale appenninica. Dalla tarda mattinata incremento di nuvolosità specie a ridosso delle zone montuose con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale con fenomeni che localmente potranno interessare anche le aree limitrofe. In serata tendenza a miglioramento. Sud e Sicilia: al mattino ampio soleggiamento ma tendenza ad incremento di nuvolosità associata a rovesci anche temporaleschi a ridosso dei rilievi montuosi nelle ore più calde della giornata con locale sconfinamento sulle aree adiacenti in miglioramento serale. Temperature: minime in aumento su pianura di Piemonte e Lombardia, Emilia e lungo le aree costiere della toscana, generalmente stazionari altrove; massime in rialzo al nord-ovest, senza variazioni di rilievo o al più in lieve aumento sul resto del Paese.