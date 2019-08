Meteo, Italia spaccata in due tra sole, caldo, nubi e temporali. I dettagli nelle previsioni di MeteoWeb [MAPPE]

Lieve cedimento del promontorio anticiclonico, ma solo temporaneo, con atmosfera che si instabilizza, per oggi, anche sulle regioni centrali. Il moderato cavo d’onda in affondo fino alla Sardegna e al medio Tirreno, sta già convogliando nubi in formazione sul Centro Ovest Mediterraneo, verso la nostra isola e le regioni tirreniche, anche quelle appenniniche, centrali. Coinvolto anche oggi parte del Nord, ma soprattutto i settori orientali, l’Emilia-Romagna e il Levante Ligure.

Le piogge e i temporali di oggi

In mattinata, le nubi e gli addensamenti saranno più intensi tra il Levante Ligure e il Nord della Toscana, qui possibile anche qualche forte temporale tra lo Spezzino e la provincia di Massa-Carrara, poi in direzione dei settori appenninici emiliano-romagnoli, anche qui localmente forti, tra Parmense, Reggiano, Modenese e Bolognese in seconda mattinata e verso le ore centrali.

Per quanto riguarda il resto del Nord, l’instabilità è attesa concentrarsi tra Emilia-Romagna e settori di Nordest, soprattutto Centro Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Temporali forti in particolare sul Triestino, Golfo e Trieste città, qui con possibile fenomeni violenti. Attenzione sull’area triestina.

Nel pomeriggi, le aree colorate a scala di verde continueranno a essere quelle più esposte a possibili rovesci o temporali sparsi, concentrati soprattutto nelle aree con colorazione verde più scura, decisamente isolati sulle aree verdi più chiare. Rovesci e temporali sparsi, in particolare, tra Toscana Umbria, Nord Lazio, soprattutto Viterbese, Reatino, Ovest Marche settori interni abruzzesi. rovesci e temporali su Emilia-Romagna, sul Levante Ligure, localmente su bassa Lombardia e basso Veneto.

Fenomeni temporaleschi diffusi anche su Centro Nord Veneto, locali sul Trentino Alto Adige. Rileviamo parametri per instabilità più accesa e con possibili fenomeni violenti, essenzialmente sul Friuli-Venezia Giulia e Est Veneto. Allerta su queste aree, specie su Centro Nord Udinese per rischio di locali nubifragi.

Le temperature

Sotto l’aspetto termico, altra giornata con caldo ovunque. Valori di 2/3°C sopra media al Centro Sud, più o meno in media al Nord, salvo qualche lieve oscillazione. Le punte massime sono attese tra +28 e +32°C sulle pianure settentrionali, tra +32 e +35°C in prevalenza su quelle centro meridionali, ma qui con punte fino a +37/+38°C sulla Puglia e sulla Sicilia. Qualche punta fino a +36°C anche sulla Sardegna. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play