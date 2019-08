Meteo LIVE, il nowcasting di MeteoWeb: forte temporale verso Torino, rovesci diffusi al Nord

Flusso perturbato in azione sulle nostre regioni settentrionali già dalla mattinata, con rovesci e temporali piuttosto diffusi.

Nubi e fenomeni, tuttavia, più ricorrenti sulle pianure centro orientali, specie tra Emilia Romagna e Veneto, localmente su Sudest Lombardia, su Centro Nord Toscana e sui settori Alpini e Prealpini.

Particolarmente accesa l’instabilità, in questa fase di metà pomeriggio, sul Torinese, specie centro meridionale.

Fenomeno violento in atto tra aree Pancalieri, Moretta, Carmagnola, Racconigi, Villastellone, Moncalieri, con nubifragio, grandine e colpi di vento. Il temporale è forte anche verso Torino città e hinterland, in direzione Est/Nordest, violento verso Astigiano, area Villafranca d’asti e anche Asti città, per le 16.00-16/30.

Forti temporali anche su Cuneese, altri tra Valle d’Aosta Orientale e Biellese, verso Novarese, Ossola. Nubi con rovesci e temporali anche su Centro Sud Lombardia, su gran parte del Veneto, Verso il Friuli VG, localmente sul resto delle pianure orientali e su Toscana, Nord Appennino, fino al Nord Marche. Addensamenti e qualche rovescio anche su Nord Sardegna. Sole, tanto sole e caldo rovente sul resto del Paese. Punte over +40°C al Centro Sud in questi minuti di metà pomeriggio, con i +41°C di Pico, in provincia di Frosinone, i +40,8°C di Benevento e i +41,7°C di Jesi in provincia di Ancona.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play