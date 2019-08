Meteo LIVE, il nowcasting di MeteoWeb: nubi irregolari e qualche breve rovescio sui rilievi, ma localizzato

Giornata piuttosto tranquilla, quella odierna, su tutto il Paese. Non si sono registrati, né sono in atto, fenomeni particolarmente significativi. C’è stata una certa attività cumuliforme pomeridiana in prossimità un po’ di tutti rilievi più importanti e nubi irregolari sono ancora presenti, ma i fenomeni associati sono stati e sono davvero scarsi.

Stato del cielo e fenomeni

Qualche addensamento più acceso, come visibile dall’ultima immagine satellitare, lo riscontriamo sui settori prealpini e alpini nordoccidentali, essenzialmente piemontesi, dov’è presente qualche rovescio localizzato o qualche isolato temporale.

Altre nubi irregolari, talune cumuliformi, sono presenti su Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Nord Appennino, ma qui fenomeni ancora più isolati e deboli, quasi del tutto assenti.

Infine, locali addensamenti riguardano l’ Appennino abruzzese, localmente laziale, Nord molisano e quello tra Est Salernitano e Lucania, ma ugualmente fenomeni di scarsa entità e decisamente isolati. Insomma, sole e caldo dominanti un po’ ovunque, salvo nubi irregolari anche su Appennino calabrese e Nord Sicilia.

Temperature

Termicamente, i valori massimi sono risultati di 2/3°C sopra norma, tuttavia non in maniera eccessiva e, anzi, 1-2°C meno di ieri.

Valori massimi mediamente compresi tra +28 e +33°C, punte frequenti tra +33°C e + 36°C, qualcuna estrema fino a + 37°C /+38°C o anche qualche decimo oltre, come sulle pianure tra Beneventano e Casertano e sul Medio Campidano, Cagliaritano, in Sardegna.