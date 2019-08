Meteo LIVE, il nowcasting di MeteoWeb: violenti temporali su parte del Friuli, locali in Appennino [MAPPE]

Come preventivato nelle nostre previsioni mattutine per questo pomeriggio, i settori friulani centro-orientali, in particolare i settori a Nord/Nordest di Udine, stanno vivendo la fase temporalesca più accesa.

Da quasi due ore, in particolare, nubi cumuliformi ad elevato sviluppo verticale, si sono sviluppate sull’area tra Gemona del Friuli, Buja, Tarcento, Tricesimo, Nimis, dando luogo a fenomeni violenti sotto forma di temporali forti, nubifragi, anche wet downbrust, ossia coesistenza di pioggia, grandine e forte vento.

Attenzione su queste aree per possibili danni. Coinvolgimento anche di Udine città.

Altri focolai temporaleschi, anche questi computati, stanno riguardando alcuni settori appenninici centro-settentrionali, ma in forma piuttosto localizzata. Fenomeni più importanti anche forti, stanno interessando l’Appennino Parmense e Reggiano, tra Noceto, Vetto, Castelnovo Nè Monti, Villa Minozzo.

Altri temporali sparsi su Nord Fiorentino, Aretino e Viterbese, qualche rovescio su Senese.